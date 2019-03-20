Kaymakam Yurdagül İlçedeki Muhtar Adaylarıyla Buluştu
3 saat önce
Yalıhüyük Kaymakamı Kadir Yurdagül ilçedeki muhtar adayları ile toplantı yaparak seçimlerde başarı diledi.
Yalıhüyük
Kaymakamı Kadir Yurdagül ilçedeki muhtar adayları ile toplantı yaparak seçimlerde başarı diledi.
Toplantının başında muhtar adayları ile tanışan Kaymakam Kadir Yurdagül tüm adaylara seçimlerde başarı diledi.
İlçe Jandarma
Komutanı Hakan Doğan, İlçe Emniyet Amiri Ömer Sevsarı'nın da katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Kadir Yurdagül, "Seçim sürecinin huzur barış ve güven ortamında bir şölen havasında geçmesini temenni ediyorum. Tüm muhtar adaylarımıza bu noktada büyük görevler düşüyor. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:38 Kaynak: AA
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