Kaymakam Zaman: "Muhtaçları devlet imkanlarından faydalandırmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Zaman: 'Muhtaçları devlet imkanlarından faydalandırmalıyız' - Son Dakika

Kaymakam Zaman: "Muhtaçları devlet imkanlarından faydalandırmalıyız"

6 saat önce

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, "Muhtaç olup henüz devlet imkanından faydalanmamış insanlarımız var ise bunları bulmamız lazım. Bunların devletin bütün imkanlarından faydalanmasını sağlamak durumundayız" dedi.

Kaymakam Zaman:

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, "Muhtaç olup henüz devlet imkanından faydalanmamış insanlarımız var ise bunları bulmamız lazım. Bunların devletin bütün imkanlarından faydalanmasını sağlamak durumundayız" dedi.


Alaçam Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2020 yılı ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı, İlçe Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakam Zaman başkanlığında gerçekleştirilen ve hak sahibi vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, SYDV tarafından yapılan yardımlar ele alındı.


Kaymakam Zaman, "Çevremize duyarlı olmak durumundayız. Toplumun her kesimini evinde, mekanında ziyaret edecek, çalışma yürüteceğiz. Vakıf mütevelli heyeti ve çalışanları ile birlikte yardım yapılan ailelere mutlaka ziyaretler gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımız, kurum amirlerimiz, okul müdürlerimiz, din görevlilerimiz, bizler çevremize duyarlı olmak durumundayız. Muhtaç olup henüz devlet imkanından faydalanmamış insanlarımız var ise bunları bulmamız lazım. Bunların devletin bütün imkanlarından faydalanmasını sağlamak durumundayız" şeklinde konuştu.


Kaymakam Zaman başkanlığında yapılan toplantıya Mütevelli Heyet üyeleri katıldı. - SAMSUN

Fikret Zaman, Alaçam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vasip Şahin: Hasan'ın sağlık tedavisine başladık
Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 00:40:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Zaman: "Muhtaçları devlet imkanlarından faydalandırmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]