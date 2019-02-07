Son Dakika Haberleri: Kaymakam Zehin, Şehit Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Kaymakam Zehin, Şehit Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

1 saat önce

Ağrı'da 2015 yılında şehit olan Çağlar İnan'ın annesi Aynur İnan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaymakam Zehin, Şehit Annesinin Cenaze Törenine Katıldı, System.String[]
Ağrı'da 2015 yılında şehit olan Çağlar İnan'ın annesi Aynur İnan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İnan, öğle vakti Çorlu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Çorlu Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İnan'ın cenazesine, İnan ailesi yakınları, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Çağlar İnan, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken yaşanan silah kazasında şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Çorlu, Ağrı, Güncel
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