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Kaymakam Zengince için veda yemeği

54 dakika önce

2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kars Digor Kaymakamlığına atanan Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince için veda yemeği verildi.

Kaymakam Zengince için veda yemeği, System.String[]
2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kars Digor Kaymakamlığına atanan Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince için veda yemeği verildi.

Yemeğe Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Belediye sosyal tesislerinde verilen veda yemeğinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsa Özkan, Kaymakam Zengince'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Özkan, "Yaklaşık iki yıldır ilçemize hizmet eden insanlığına, çalışakanlığına doymadığımızı Kaymakamımızın veda yemeğinde bir araya geldik. Veda derken sadece görev yeri değişti kendisini kardeşimiz ve de bir Darendeli olarak görüyoruz. İnşallah böyle güzel ve çalışkan kaymakamlarımızı vali olarak görmek isteriz" dedi.

Kaymakam Enver Hakan Zengince ise, "Vazife yaptığım yerler içerisinde her yerde ayrı ayrı memleketlerimizin güzellikleri ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Darende'de iki yıl bir hizmet süresi geçirdik. Vazife yaptığımız her yerin kendine göre ayrı bir güzelliği vardır ama Malatya olarak Darende olarak bağımsız bir gözle baktığınız zaman Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğu gibi doğunun batıya açılan penceresi, turizmde de önemli potansiyele sahip. Darende meslek hayatımda bana da katkıları olan bir ilçe. Özellikle şunu belirtmek isterim ki ben Darende'den hiç incinmedim. Rabbim de sizleri incitmesin yaklaşık iki yıl içerisinde birlikte çalıştığım arkadaşlarıma siz değerli Darendelilere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
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