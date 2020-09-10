Kaymakam Zeyrek görevine başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 13081 sayılı kararı ile Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Emre Zeyrek, göreve başladı.

Daha önce Güroymak Kaymakamlığı ve Belediye Başkan vekilliği görevini yürüten Muhammed Furkan Sancaktutar'ın FETÖ operasyonu kapsamında açığa alınmasıyla boşalan koltuğa, Erzurum Vali Yardımcısı Emre Zeyrek atandı. Sabah mesaisine gelen Kaymakam Zeyrek, kaymakamlık personeli ile tanıştı ve makamına geçerek görevine başladı. - BİTLİS