KAYMAKAMA 'ASKER OLMAK İSTİYORUM' DİYEN DOWN SENDROMLU OSMAN'IN HAYALİ GERÇEK OLDU - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'a asker olmak istediğini söyleyen down sendromlu Osman Duyu'nun (18) hayali gerçek oldu. 3 Aralık Engelliler Günü'nde üniforma giydirilen Duyu, düzenlenen törenle yemin edip asker oldu, askerlerle birlikte yemek yedi.

Ergani ilçesinde yaşayan down sendromlu Osman Duyu'nun asker olma hayali, sokakta karşılaştığı Kaymakam ve Belediye Başkanı Ahmet Karaaslan'a durumu iletmesiyle gerçeğe dönüştü. İlçe Jandarma Karakolu'nda üniforma giydirilen Duyu, silah başında yemin ederek asker oldu. Daha sonra askerlerle birlikte eğitime katıldı, yemek yedi.

Osman Duyu ve ailesiyle görüşen Kaymakam Karaaslan, Jandarmamız güzel bir organizasyon yaptı. Sokakta gezerken karşılaştığımızda bize asker olacağını söylemişti. Biz de Osman için bugün böyle bir tören düzenledik. 3 Aralık Engelliler Günü'nün toplumsal bilinci geliştirecek çalışmalara destek sağlamasını temenni ediyorum. Engelli bireyler ve kıymetli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum dedi.

Ziyaret sonrası Kaymakam Karaaslan, Osman Duyu'nun temsili tezkeresini vererek uğurladı. Ailesi de yapılan tören için emeği geçenlere teşekkür etti.