Son Dakika Haberleri: Kaymakama bombalı saldırının faillerinden Osman Ekinci etkisiz hale getirildi
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Kaymakama bombalı saldırının faillerinden Osman Ekinci etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Kaymakama bombalı saldırının faillerinden Osman Ekinci etkisiz hale getirildiANKARA - İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan kırsalında 29.09.

Kaymakama bombalı saldırının faillerinden Osman Ekinci etkisiz hale getirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir."

Kaymakama bombalı saldırının faillerinden Osman Ekinci etkisiz hale getirildi

Osman Ekinci, Baykan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
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