Kaymakama kendisini Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak tanıtan kişiye gözaltı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a kendisini 'Cumhurbaşkanı başdanışmanı' olarak tanıtan F.Y. gözaltına alındı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Kenan Aktaş, makamına gelen ve kendisini 'Cumhurbaşkanı başdanışmanı' olarak tanıtan F.Y. (52) ile bir süre görüştü. Aktaş'tan ilçede yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi alan F.Y., Suruç'un sorun ve çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırlayacağını belirtti. Görüşmenin ardından Suruç Belediye binasından ayrılan F.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen Aktaş, bu kişinin durumunu araştırdı. Yapılan araştırmada yalan söylediği ortaya çıkan F.Y., Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Suruç Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen F.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.