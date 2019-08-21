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Kaymakama veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman Kaymakamlığından Sinop Vali Yardımcılığına atanan Murat Girgin, personeli ve ilçe halkının katıldığı veda yemeğinde duygu dolu an yaşandı.

Kaymakama veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı, System.String[]

Kırşehir'in Kaman Kaymakamlığından Sinop Vali Yardımcılığına atanan Murat Girgin, personeli ve ilçe halkının katıldığı veda yemeğinde duygu dolu an yaşandı.


Kaymakamlıktan vali yardımcılığı görevine atanan Murat Girgin onuruna Kaman ilçesinde veda yemeği verildi. Yemeğe Belediye Başkanı Necati Çolak, Kurancılı Belde Belediye Başkanı Adem Bıçakçı, ilçe protokolü ve ilçe halkı katılım gösterdi. Kaymakam Girgin'in yaptığı veda konuşmasının sonunda mesai arkadaşlarını ve çalışma düzenlerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Kelimeler boğazında düğümlenen Kaymakam Girgin, "3 yıl Kaman ilçesinde görev yaptım. Bu süre içerisinde mesai arkadaşlarım ve ilçe halkından büyük destek gördüm. Görevim içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Görev yerlerimiz geçici. Bundan sonraki görev yerim olan Sinop'ta sizleri her zaman beklerim. Bir kardeşiniz olduğunu unutmayım. Bir de çok stresli ve yoğun zamanlarımızda çok yakın çalıştığımız yazı işleri, vakıf ve özellikle özel idare personelimize en çok kahrımızı onlar çekti. Yani en yakınımızda onlar olduğu için en çok da kahrımızı onlar çekti. 3 yıl bana katlandıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kaymakam Girgin'in konuşması sonrası ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek hizmet plaketi sundu. - KIRŞEHİR

Murat Girgin, Kırşehir, Sinop, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:57 Kaynak: İHA
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