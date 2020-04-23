Kaymakamdan 23 Nisan doğumlu öğrenciye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Kaymakam Dilara Şenoğlu, evinde ziyaret ettiği 23 Nisan doğumlu ilkokul öğrencisine pasta ve hediyesini verdi.

Kaymakam Şenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal ile Selki Şehit Ali Cevizci İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yiğithan Aydın'ı, Selki Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Şenoğlu, 10 yaşına giren Aydın'ın doğum gününü kutladı.

Hazırlattığı yaş pasta ve hediyesini çocuğa veren Şenoğlu, Aydın'a "Çok şanslısın, doğum gününe kaymakam geliyor. Ne güzel bir şey bu." dedi.

Kaymakam Şenoğlu, pasta kesilirken "İyi ki doğdun Aydın." sözleriyle alkışlara eşlik etti.

Aydın'ın ailesi, Şenoğlu'na sürpriz kutlamadan dolayı teşekkür etti.