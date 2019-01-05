Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan Amatör Futbolculara Tatil Sözü

Kaymakamdan Amatör Futbolculara Tatil Sözü

1 saat önce

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup ekiplerinden Şarkışla Belediyespor'da oynayan futbolculara sezon sonunda şampiyon olmaları halinde Kıbrıs tatili sözü verdi.

Kaymakamdan Amatör Futbolculara Tatil Sözü, System.String[]
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup ekiplerinden Şarkışla Belediyespor'da oynayan futbolculara sezon sonunda şampiyon olmaları halinde Kıbrıs tatili sözü verdi.

Şarkışla Belediyesince futbolculara moral yemeği verildi.

Yemekte konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediyespor'un sezon sonunda şampiyon olması halinde, teknik heyet de dahil tüm kadroya Kıbrıs'ta tatil sözü verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da takımına her zaman güvendiğini belirtti.

Takımlarının ilk yarıda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirdiğini vurgulayan Oğuz, "Bu performansı 2. yarıda da göstererek Şarkışla halkına verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Ahad hocama ve futbolcularıma hep güvendim, güvenimi boşa çıkarmayacaklar bundan eminim. Hem teknik heyete hem de oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Ahad Kömürlüoğlu da kendilerine her zaman destek olan Pektaş ve Oğuz'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Kıbrıs, Şarkışla, Güncel
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