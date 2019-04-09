Kaymakamdan, Belediye Başkanı Emin Ersoy'a Hayırlı Olsun Ziyareti
1 saat önce
Balıkesir'in Havran Kaymakamı Şeref AYDIN beraberindeki heyetle birlikte, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda mazbatasını alan Belediye Başkanı Emin Ersoy' u makamında ziyaret etti.
Balıkesir
'in Havran
Kaymakamı Şeref AYDIN beraberindeki heyetle birlikte, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda mazbatasını alan Belediye Başkanı Emin Ersoy
' u makamında ziyaret etti.
Kaymakam Aydın
; yeniden seçilen Belediye Başkanı Emin Ersoy'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu, yeni dönem için başarılar diledi. Daha sonra da Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı
'ya hayırlı olsun ziyareti yapıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:13 Kaynak: İHA
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