Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan, Belediye Başkanı Emin Ersoy'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Kaymakamdan, Belediye Başkanı Emin Ersoy'a Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Şeref AYDIN beraberindeki heyetle birlikte, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda mazbatasını alan Belediye Başkanı Emin Ersoy' u makamında ziyaret etti.

Kaymakamdan, Belediye Başkanı Emin Ersoy'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Balıkesir'in Havran Kaymakamı Şeref AYDIN beraberindeki heyetle birlikte, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda mazbatasını alan Belediye Başkanı Emin Ersoy' u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Aydın; yeniden seçilen Belediye Başkanı Emin Ersoy'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu, yeni dönem için başarılar diledi. Daha sonra da Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı'ya hayırlı olsun ziyareti yapıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:13 Kaynak: İHA

Havran, Balıkesir, Aydın, Emin Ersoy, Güncel
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