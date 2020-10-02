Kaymakamdan belediye birimlerine ziyaret - Son Dakika

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediyesine ait Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve hayır çarşısını ziyaret etti.

İlk olarak Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Türköz'e Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve veteriner İzzet Kubilay Bağ eşlik etti. Barınak hakkında bilgi alan Türköz, hayvanları çok sevdiğini özellikle sahipsiz sokak hayvanları için elinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Daha sonra belediye tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım edebilmek amacıyla kurulan hayır çarşısı ziyaret eden Kaymakam Türköz'e Başkan Köse çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Türköz'e ilgisinden dolayı teşekkür eden Başkan Köse, "Pandemi sürecinde sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak bir süre hayır çarşımızın hizmetine ara vererek Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'de Sosyal Dayanışma ve Koordinasyon Merkezi açmıştık. Bu süreçte çarşımızı tadilata sokup daha nitelikli, fonksiyonel ve kapsamlı hizmet verebilmesi için yenilemeler yaptık. Hizmet alanı ve fiziksel şartları iyileştirilip genişletilen hayır çarşımızda ev eşyası, giyim bölümlerinin yanı sıra sosyal marketimiz ve kırtasiyemiz de mevcut. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verdiğimiz halk kart ile sosyal marketten ihtiyaçlarını alabilecekler. Dört bölümden oluşan hayır çarşımızda eşyaların depolandığı ve sergilendiği alanların dışında hayır çarşısı binasına, bir ofis ve gıda bankası alanı da eklendi. Böylelikle ihtiyaç sahipleri giyimden mobilyaya, beyaz eşyadan gıdaya, hasta yatağından tekerlekli sandalyeye kadar neye ihtiyaçları varsa bizden yani hayır çarşımızdan temin edebilecekler. Ayrıca marketimizde seralarımızda üretimini yaptığımız sebze, meyvelerden hazırladığımız kışlıklarımızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için market reyonumuzda yerini aldı. Biz her zaman her alanda vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - KARABÜK