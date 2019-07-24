Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan bir doktor ve 6 polise başarı belgesi
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Kaymakamdan bir doktor ve 6 polise başarı belgesi

1 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde görev yapan bir doktor ve 6 polise özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakamdan bir doktor ve 6 polise başarı belgesi, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde görev yapan bir doktor ve 6 polise özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor Feride Ataş Başer ve Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli 6 trafik polisine göstermiş oldukları başarıdan dolayı Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan tarafından başarı belgesi verildi.
Trafikte ulaşımın kesintisiz olarak sağlanmasında gösterilen özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle 6 trafik polisi memuru ve hastane de görevli Acil doktoru Feride Ataş Başer'in vatandaşlarıyla arasındaki etkili iletişimden dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Sarıdoğan, doktor ve polis memurlarına başarılarının devamını diledi.
Trafik Şube Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:06 Kaynak: AA
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