Kaymakamdan bir doktor ve 6 polise başarı belgesi
1 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde görev yapan bir doktor ve 6 polise özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:06 Kaynak: AA
'nın Pozantı
ilçesinde görev yapan bir doktor ve 6 polise özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi
'nde görev yapan doktor Feride Ataş Başer ve Trafik Şube Müdürlüğü
'nde görevli 6 trafik polisine göstermiş oldukları başarıdan dolayı Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan tarafından başarı belgesi verildi.
Trafikte ulaşımın kesintisiz olarak sağlanmasında gösterilen özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle 6 trafik polisi memuru ve hastane de görevli Acil doktoru Feride Ataş Başer'in vatandaşlarıyla arasındaki etkili iletişimden dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Sarıdoğan, doktor ve polis memurlarına başarılarının devamını diledi.
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