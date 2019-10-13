Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan definecilere suçüstü... Neye uğradıklarını şaşırdılar
Son Dakika 3. Sayfa Kaymakamdan definecilere suçüstü... Neye uğradıklarını şaşırdılar

Kaymakamdan definecilere suçüstü... Neye uğradıklarını şaşırdılar

1 saat önce

Kaymakamdan definecilere suçüstü.

Kaymakamdan definecilere suçüstü... Neye uğradıklarını şaşırdılar

KARABÜK - Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyü civarında yaptığı gezi esnasında kazı yapan 3 kişiyi görerek yanlarına gitti. Şahısları kaçak kazı yaparken suç aletleriyle birlikte yakalayan Kaymakam Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarına haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şahısları gözaltına alırken, kazı aletlerine de el koydu.

Kaymakam Ürkmezer, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığını ve definecilerin hedefinde olduğunu söyledi. Vatandaşların da defineciler konusunda dikkatli olmasını isteyen Ürkmezer, "Tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle eşi bulunmayan ilçemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu ve benzeri durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kaymakamdan definecilere suçüstü... Neye uğradıklarını şaşırdılar

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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