Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan Down Sendromlu Çocuklarla Halay

Kaymakamdan Down Sendromlu Çocuklarla Halay

14 dakika önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, down sendromlu öğrenciler için düzenlenen etkinlikte Kaymakam Sezar Işıktaş, çocuklarla beraber halay oynadı.

Kaymakamdan Down Sendromlu Çocuklarla Halay, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, down sendromlu öğrenciler için düzenlenen etkinlikte Kaymakam Sezar Işıktaş, çocuklarla beraber halay oynadı.

Silopi Meslek Yüksekokulu'nda down sendromlu öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler çeşitli kostümler giyerek, down sendromlu çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Kaymakam Işıktaş, etkinlikte, müzik eşliğinde oynanan halaya eşlik etti. Etkinlikte konuşan Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi Tuğçe Güzelyurt, down sendromluların mutluluğu için bu programı yaptıklarını dile getirerek, "Aslında bir günü dolu dolu geçirdik. Bizim umudumuz tek bir gün değil, bütün günleri onlarla birlikte geçirebilmek; aramızdaki bu birleşmeyi sağlayabilmek" dedi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:15 Kaynak: DHA

Sezar, Silopi, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Yaşlılara, Sahte Para Verdiler Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek 4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek e-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:29:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan Down Sendromlu Çocuklarla Halay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]