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Kaymakamdan evi yanan muhtara geçmiş ziyareti

41 dakika önce

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, bir süre önce evinin mutfağında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşan Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamdan evi yanan muhtara geçmiş ziyareti, System.String[]
Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, bir süre önce evinin mutfağında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşan Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ve bazı köy muhtarlarıyla birlikte 4 gün önce çıkan yangında evinin mutfağında yaklaşık 20 bin lira maddi hasar oluşan Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan'ı köyde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
Fatih Çalışkan, Hisarcık, Güncel
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