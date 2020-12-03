Kaymakamdan gezici EBA destek noktalarına ziyaret - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, köylerde bulunan gezici EBA destek noktalarına denetim ve ziyarette bulundu.

Kaymakam Mutlu Köksal, ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kovid-19 virüsüyle mücadele ederek yaşamayı öğrenmeye çalıştıkları bugünlerde eğitim-öğretimin de kesintisiz olarak ve hız kesmeden devam ettirilmesi gerektiğini ve ilçede bu kapsamda öğretmen ve öğrencileri uzaktan eğitimlerle de olsa buluşturarak, çocukların ve gençlerin eğitim-öğretimlerinin sekteye uğramadan en güzel şekilde tamamlanmasına hep birlikte gayret ettiklerini belirtti.

İnternet altyapı ve teknolojik desteğe ihtiyacı olabilecek belde, köy ve mezralardaki öğrencilere teknolojik altyapı, gerekli ekipman ve donanımlarla anında cevap vermek için azimle çalıştıklarını kaydeden Köksal, "Bu çalışmaların da güzel sonuçlarını birer birer almaya başlıyoruz. Bu bağlamda ilimiz genelinde adeta bir eğitim seferberliği başlatarak gezici EBA destek noktalarının dizüstü bilgisayarla ve mobil internet erişim cihazlarıyla donatılarak kurulmasında öncülük eden, eğitim-öğretim için her zaman olduğu gibi gezici EBA destek noktaları projesinde de maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar'a şükranlarımı arz ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.