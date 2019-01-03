Kaymakamdan Halk Pazarına Ziyaret

Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, halk pazarı esnafını ziyaret etti.
İlçede perşembe günleri kurulan halk pazarındaki esnaflarla tek tek görüşen Ürkmezer, talep ve sorunlarını dinledi.
Ürkmezer, yaptığı açıklamada, fırsat buldukça esnafla bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini söyledi.
Bazı esnafların kendilerinden çeşitli talepleri olduğunu ve bunları yerinde görmek üzere pazarı ziyaret ettiğini anlatan Ürkmezer, "Halk pazarı bölgemizin en büyük pazarlarından birisi. Karabük
, Bartın
ve Kastamonu
'nun çeşitli ilçe ve köylerinden vatandaşlarımızın ziyaret ettiği bir pazar. Üzeri kapalı olan pazar alanımız hem esnafımızı hem de alışverişe gelen vatandaşlarımızı yazın güneşten, kış aylarında da yağışlardan koruyor. Yine, köylü pazarı olarak adlandırılan alanda da amcalarımız, teyzelerimiz bahçelerinde ürettikleri doğal ürünleri satma imkanı buluyorlar." diye konuştu.
Vatandaşların kendisinden talepleri olduğunu, bunları kısa sürede yerine getireceklerini aktaran Ürkmezer, vatandaşların ilçe, bölge ve ülke ekonomisine üreterek katkıda bulunmalarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.
Ürkmezer'e, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül
eşlik etti.