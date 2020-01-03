Kaymakamdan hastane denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamdan hastane denetimi - Son Dakika

Kaymakamdan hastane denetimi

6 saat önce

Malatya'nın Darende Kaymakamı Malik Çalışır, kurum ve kuruluşlarda gece denetimi yapıp, yeni yıllarını kutladı.

Kaymakamdan hastane denetimi, System.String[]

Malatya'nın Darende Kaymakamı Malik Çalışır, kurum ve kuruluşlarda gece denetimi yapıp, yeni yıllarını kutladı.


Kaymakam Çalışır, gece İlçe Devlet Hastanesi'ni denetleyerek, çalışanlarını ve tedavi gören hastaların yeni yıllarını tebrik etti. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yol kontrol trafik ekiplerini de ziyaret eden Kaymakam Malik Çalışır, askerlerin yeni yıllarını kutladı.


Yol kontrol noktasında durdurulan sürücülerle bir süre sohbet eden Kaymakam Çalışır, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi. - MALATYA

Devlet Hastanesi, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun
Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak

Son Dakika Haberleri
17:52 Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor (YENİDEN) - Son Dakika
17:51 Yaylada kaybolan kişinin ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor - Son Dakika
17:51 Anestezi teknikeri Ayşe'nin öldüğü evde keşif yapıldı - Son Dakika
17:51 Dijital takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi - Son Dakika
17:47 Başkan Yüce, Süt54'ün açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 17:52:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakamdan hastane denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]