Kaymakamdan hastaneye ani denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamdan hastaneye ani denetim - Son Dakika

Kaymakamdan hastaneye ani denetim

6 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçe Kaymakamı Hulusi Teke, ilçe hastanesine ani denetim gerçekleştirdi.

Kaymakamdan hastaneye ani denetim, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçe Kaymakamı Hulusi Teke, ilçe hastanesine ani denetim gerçekleştirdi.


Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesini ziyaret edip, hastanede yapılan hizmetlerle ilgili Başhekim Hasan İnal'dan bilgi alan Kaymakam Teke, poliklinikleri, yataklı servisleri, Acil ve İdari birimleri denetledi.


Kaymakam Teke, çalışan personellerle görüşüp, onlara çeşitli sorular yönelterek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Servislere giderek hastalarla yakından ilgilenen Teke, hastalara şifa temennisinde de bulundu.


Bu arada, hastanede yatan hastalar ise, yöneticilerin böyle zaman zaman ziyaret ve denetim gerçekleştirmelerini istediler. - MALATYA

Gökhan Aslan, Malatya, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
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