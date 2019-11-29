Kaymakamdan Jandarma denetimi
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanlığını denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanlığını denetledi.
Görevi başındaki personeller ile sohbet eden Kaymakam Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun'dan genel asayiş ve güvenlik konularında bilgi alarak tüm personele görevlerinde başarılar diledi.
Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun zaman zaman böyle kurum denetimlerine devam edeceği kaydedildi. - MALATYA
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