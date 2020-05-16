Kaymakamdan karantina altındaki çocuğa bisiklet - Son Dakika

Kaymakamdan karantina altındaki çocuğa bisiklet

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs salgın hastalığı tedbirleri kapsamında karantina yurdunda kalan 10 yaşındaki çocuğa bisiklet hediye etti.

Kaymakamdan karantina altındaki çocuğa bisiklet, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs salgın hastalığı tedbirleri kapsamında karantina yurdunda kalan 10 yaşındaki çocuğa bisiklet hediye etti.


Korona virüs salgın hastalığına karşı halkın sağlığını korumak amacıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde geçtiğimiz hafta İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile ilçe merkez ve köylerine dışarıdan gelenlerin karantina yurduna alınarak 14 gün süre ile karantina altında tutulmalarına karar verilmişti.


Kararın uygulanmaya başlamasının ardından başta İstanbul ve Ankara olmak üzere şehir dışından gelen vatandaşlar Şehit Mustafa Kaymakçı Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Karantinaya alınan vatandaşları ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yurtta karantinada canı sıkılan 10 yaşındaki çocuğa bisiklet hediye ederek güzel vakit geçirme temennisinde bulundu.


Şehir dışından gelen vatandaşların 14 gün süre ile karantina altında kalacaklarının altını çizen Kaymakam Pişkin, "10 yaşındaki yavrumuzun vakit geçirmekte zorlandığını sıkıldığını söylemesi üzerine kendisine bisiklet getirdim. Abisine de kitap getirdim okuması için. Burası özellikle belirlediğimiz bir okul. Çünkü kampüs alanı geniş, dışarıyla izolasyonu çok iyi. Buradaki misafirlerimiz kendi aralarında sosyal mesafelerini de iyi ayarlamak koşuluyla bahçeden ve kampüs alanından yararlanabiliyorlar. Bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle tedbirlerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Birçok vatandaşımızdan herkes kendi evinde yada kendi sosyal konutunda karantina altında kalsın yönünde teklifler geldi. Şunu belirtmek istiyorum ilk karantinalar zaten öyleydi. Ama bu kararlar sonuç vermedi. Her vatandaşımız bu anlamda gerekli duyarlılığı sergilemedi. Herkes kendi evinde dışarı çıkmasını kendi karantinasını uygulasın dediğimizde ne yazık ki bunun gerçekleşme oranı yüzde 50'lerde yüzde 60'larda kaldı. Geldiğimiz süreç biraz daha hassas bi süreç. Bizim bu anlamda artık tedbirleri vatandaşımızın insiyatifine bırakmaksızın kendi kontrolümüzde bir takım tedbirler almamız uygulamamız gerekiyor. ve bu anlamda bu tedbirin caydırıcı olması için de konaklama ve iaşe giderleri kendileri tarafından karşılanacak dedik. Bunu da yine bazı vatandaşlarımız eleştiri konusu yaptılar. Çünkü burada amacımız vatandaşımızın gelmesinin önündeki arzusunu biraz daha törpülemekti. Biz mümkün mertebe bayram nedeniyle bayram dolayısıyla ne Ankara'dan ne İstanbul'dan nede başka bir yerleşim yerinden ilçemize giriş olmasını istemiyoruz. Bunun için de alınan bir karardı. Bu ama bu şu demek değildir, gerçekten iaşe bedelini yada konaklama giderini karşılayamayacak vatandaşlarımız asla sahipsiz değildir, devletimiz onlara her türlü imkanı konforu kolaylığı sağlar. Amacımız zaten insanımızı yaşatmak için. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla bu tedbirler alınıyor. Bizim niyetimiz kimseyi cezalandırmak değil, herkesi en iyi şekilde hiçbir şekilde mağdur etmeden karantina sürecine tabi tutmak ve sürenin sonunda da evlerine uğurlamak" dedi.


İlçe merkezinde ve köylerde maskesiz bir şekilde sokağa çıkılmasını yasakladıklarını ifade eden Kaymakam Pişkin, "Gelen tepkilerde yeni mi aklınız başınıza geldi, çok geç alınmış bir karar şeklinde bize serzenişler var. Ama biz öncelikle gerekli uyarıları, telkinleri yapıp vatandaşımızdan bu telkinlere uyması yönündeki hassasiyeti görmek istediğimiz için bekledik. Tosyalı bu anlamda gerekli tedbirini alır bunun için yasak kararı almaya gerek yoktur anlayışıyla bekledik. Nitekim buna uyan vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ama uymayan vatandaşlarımız da uyan vatandaşlarımızın bu anlamdaki tedbirini anlamsız kıldı. Haliyle topyekün bir tedbir uygulaması anlamında böyle bir kararı almak mecburi hale geldi. Şu anda Türkiye'nin 12 vilayetinde bu kararlar alındı. Yani maskesiz şekilde sokağa çıkmak yasak kararını alan sadece 12 vilayet var. Bunlarında hepsi son birkaç gün içerisinde bu kararları aldılar. Yani Tosya hiçbir yerden geç karar almadı. Kastamonu Valiliği aldı, biz ertesi gün aldık. Bizimle aynı gün Rize Valiliği aldı, bir gün önce Balıkesir Valiliği almıştı. Haliyle bu bir süreç. Sürecin gerektirdiği zorunlu tedbirleri o zaman gelmeden almanın da bir anlamı yok. Biz şu an o zamanın geldiğini düşünüyoruz. ve bu anlamda da tedbirlerimizi uyguluyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Bu yüzden vatandaşlarımızın bize destek olması çok önemli. Bu yüzden önümüzdeki hafta içerisinde Tosya'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle, oda başkanlarıyla, belediye başkanı ve ilgili kurumlarla birlikte geniş katılımlı bir toplantı düzenlemeyi düşünüyorum. Bu süreçte vatandaşlarımızın ve sivil toplumun alınan tedbirlere bakış açısı, eleştirileri, önerileri her neyse onları da alıp, ortak aklın ve ortak kamu yararının gerektirdiği tedbirleri alma yönünde gayret sarf edeceğiz. Her şey tabii ki insanımız için, vatandaşlarımızın anlayışla karşılamalarını umuyor, size de bu süreçte destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Karantina, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 09:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakamdan karantina altındaki çocuğa bisiklet - Son Dakika

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