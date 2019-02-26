Kaymakamdan Öğrenci Velisine Sürpriz Ziyaret

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, ilçedeki bir okulda eğitim gören öğrencinin köyde yaşayan ailesine sürpriz ziyarette bulundu.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, ilçedeki bir okulda eğitim gören öğrencinin köyde yaşayan ailesine sürpriz ziyarette bulundu.



Sefil Selimi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Meral Baş'ın, Maksutlu köyünde yaşayan annesi Gülsüm ve babası Yusuf Baş'ı evlerinde ziyaret eden Pektaş, aile ile bir süre sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Pektaş, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.



Sefil Selimi Ortaokulu Müdürü Yusuf Doğan ise okullarında 13 köyden 126 öğrencinin taşımalı eğitim gördüğünü söyledi. Köylerde yaşayan bazı velilerin düzenlenen veli toplantılarına katılmadığını ifade eden Doğan, bu tür ziyaretlerle velilere kendilerinin gittiğini aktardı.



Ziyaretin veli, öğretmen ve okul işbirliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Doğan, "Dikili, Elmalı ve Maksutlu köylerindeki ailelere ulaştık. Bu ziyaretlerimiz devam edecek, biz hem aile hakkında bilgi toplayacağız hem de öğrencimiz hakkında aileye bilgi vereceğiz." dedi.



Baş ailesi ise ziyaretten dolayı Kaymakam Akif Pektaş başta olmak üzere eğitimcilere teşekkür etti.



Ziyarete Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Şube müdürleri Murat Kalkan ve Saffet Uzun, Baş'ın öğretmenleri Uğur Karasülük, Esma Nur Karasülük ve Kazime Kılıçkaya da katıldı.

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