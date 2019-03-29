Kaymakamdan Öğrencilere 'Kariyer' Tavsiyeleri

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günlerine katıldı.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günlerine katıldı.



Günümüzde kariyer planlamasında eğitimin önemli olduğuna değinen Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin farklı sektörlerde iş hayatına başlayacağını ifade etti. Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Kaymakam Yapıcı, öğrencilerin kendilerine bir hedef belirleyerek, çalışmalarını ona göre yapmaları gerektiğini ve bu yolda bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.



Kaymakam Yapıcı, kariyer günlerinde son olarak öğrencilerin talep ve problemlerini dinledi. - ORDU

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti

İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm

Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak

Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı