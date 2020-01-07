Kaymakamdan okul denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamdan okul denetimi - Son Dakika

Kaymakamdan okul denetimi

7 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçe Kaymakam Hulusi Teke, okulları denetleyerek, özellikle temizlik konusunda okulları inceledi.

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Malatya'nın Akçadağ ilçe Kaymakam Hulusi Teke, okulları denetleyerek, özellikle temizlik konusunda okulları inceledi.


Kaymakam Hulusi Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan ile birlikte Fatih Fen Lisesi, Akçadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu Sağlık Meslek Lisesini ziyaret etti.


Ziyaret kapsamında okul yöneticilerinden okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alıp, yatakhaneler, etüt salonu, yemekhane, mutfak, kantin, kütüphane, konferans salonu ve kapalı spor salonunu gezdikten sonra öğrencilerle birlikte yemek yiyen Kaymakam Hulusi Teke, sınıfları da ziyaret edip öğrencilerle sorular yöneltti.


Öğrencilere sorular sorduktan sonra ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Teke, daha sonra okuldan ayrıldı. - MALATYA

Malatya, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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