Kaymakamdan Örnek Davranış

Odunpazarı Kaymakamı Hakan Bilgin, sağlık sorunlarından dolayı evde eğitim gören Umut Kaan Balbay'a karne ziyaretinde bulundu.

Odunpazarı Kaymakamı Hakan Bilgin, sağlık sorunlarından dolayı evde eğitim gören Umut Kaan Balbay'a karne ziyaretinde bulundu.



İlhan Ünügür İlkokulu öğrencisi Umut Kaan Balbay'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Bilgin, Balbay ve kardeşlerine karne hediyesi verdi. Balbay'ın karne heyecanına ortak olduklarını aktaran Kaymakam Bilgin, "Devletimizin eğitim konusundaki hassasiyetinin bir yansıması olarak okul öncesi ve ilkokul çağında sağlık problemi nedeniyle örgün eğitimden yararlanamayan çocuklarımız evinde veya tedavi gördüğü hastanede eğitim almaktadır. Biz de bugün hastalığı sebebiyle evde eğitim alan Umut Kaan Balbay'ı ziyaret ettik ve karne sevincine ortak olduk. Onu mutlu görmek bizleri de çok mutlu etti" dedi.



Kendisine verilen karne hediyesine teşekkür eden Balbay da okumayı çok sevdiğini ve tatilde bol bol kitap okuyacağının söyledi. - ESKİŞEHİR

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