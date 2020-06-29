Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret - Son Dakika

Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret

VAN'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda helikopterden atlarken, düşmesi sonucu ayağı kırılan Uzman Erbaş İdris Acar'ı evinde ziyaret etti.

VAN'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda helikopterden atlarken, düşmesi sonucu ayağı kırılan Uzman Erbaş İdris Acar'ı evinde ziyaret etti.

Terör örgütü hedeflerinin yok edilmesi için Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu devam ediyor. Geçen hafta operasyona katılan Uzman Erbaş İdris Acar, Şırnak bölgesinde helikopterden atlamak isterken, düşüp, ayağını kırdı. Hastanede tedavi gören Uzman Erbaş Acar, dinlenmesi için de Van'ın Erciş ilçesindeki evine gönderildi. Bir süredir dinlenen İdris Acar'ı, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu evinde ziyaret etti. Acar'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Mehmetbeyoğlu, "Milletimizin yiğit ve kahraman evlatları, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele etmeye devam edecekler. Biz kendileriyle gurur duyuyoruz. Rabbim inşallah bundan sonraki süreçte kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin tüm neferlerine en ufak zeval vermesin, başarılarını daim etsin" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi.
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Uzman Erbaş Acar ise Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.


Irak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret - Son Dakika

Son Dakika

20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 19:57 Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:05 Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 11:10 Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
19:02
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 20:16:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]