Kaymakamdan Safranbolu Devlet Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamdan Safranbolu Devlet Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika

Kaymakamdan Safranbolu Devlet Hastanesi'ne ziyaret

6 saat önce

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret ederek görevlerine yeni atanan doktorlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaymakamdan Safranbolu Devlet Hastanesi'ne ziyaret, System.String[]

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret ederek görevlerine yeni atanan doktorlara hayırlı olsun dileklerini iletti.


Kaymakam Ürkmezer'e ziyaretleri esnasında Safranbolu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Bayram Aydoslu, Başhekim Yardımcısı Hüseyin Özer, Hastane Müdürü Mehmet Şahin eşlik etti.


Yöneticilerinden, hastane hakkında bilgiler alan Kaymakam Ürkmezer, "Safranbolu olarak sağlık hizmetleri anlamında önemli bir seviyeye ulaştık. Safranbolu Devlet Hastanesi sadece ilçemize değil bölgemize hitap eden bir hastanedir. İlçemiz hastanesinde doktor eksiklikleri giderildi ve hastanemiz hizmet anlamında daha da güçlendirildi. Safranbolu ve bölgemizdeki sağlık anlamında yapılan bu hizmetlerde emeği geçen ve yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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