Kaymakamdan şehit annesine: "Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamdan şehit annesine: 'Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır' - Son Dakika

Kaymakamdan şehit annesine: "Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır"

6 saat önce

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, hasta olan şehit annesi Hasibe Öner'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakamdan şehit annesine:

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, hasta olan şehit annesi Hasibe Öner'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Kaymakam Almalı, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Erol Öner'in şehadetinin yıldönümünde hasta olan annesi Hasibe Öner'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit aileleri ile sohbet edin geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakam Almalı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli insanların daima yanındadır. Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır" dedi.


Ziyarete, Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ve Düziçi Müftüsü Ramazan Sancak'ta katıldı. - OSMANİYE

Erol Öner, Jandarma, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü
Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi 12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:50:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakamdan şehit annesine: "Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]