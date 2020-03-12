Kaymakamdan sigara denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamdan sigara denetimi - Son Dakika

Kaymakamdan sigara denetimi

7 saat önce

Dumansız hava sahası uygulaması kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontroller yapıldı.

Kaymakamdan sigara denetimi, System.String[]

Dumansız hava sahası uygulaması kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontroller yapıldı.


Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ve beraberindeki ekip, Muratlı çarşı esnafını gezdi. 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında Muratlı'da dumansız hava sahası denetimlerinin güçlendirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Halkın yoğun olarak kullandığı alışveriş alanları, kafe ve kafeteryalar, restoranlar, kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarında yapılan dumansız hava sahası denetimlerine Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak'ın yanı sıra; İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Cahit Karacı, Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk ile görevli personel katıldı.


Kaymakam Demirayak vatandaşlarla sohbet ederek; sigarayı bırakmaları konusunda teşvik edici söylemlerde bulundu ve sigara içilmeyen, içilmesine izin verilmeyen işletme sahiplerine de teşekkür etti. Dumansız hava sahasına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.


Dumansız hava sahası ihlaline karşı işletmelere görünür bir yere asılmak suretiyle birer adet 'Sigara İçilmez' uyarı afişi verildi. - TEKİRDAĞ

İsmail Altan Demirayak, Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın

Son Dakika Haberleri
17:12 New York'ta Kovid-19 ile mücadele devreye asker girdi (1) - NEW
17:12 TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede
17:12 CHP'de kurultay kararını MYK verecek
17:12 İpekyolu'nda bahar temizliği ve dezenfekte çalışması
17:12 Muğla'da temizlik işçisi bulduğu parayı polise teslim etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:16:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakamdan sigara denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]