Kaymakamdan sosyal medya üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarına cevap - Son Dakika

Kaymakamdan sosyal medya üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarına cevap

25.11.2020 18:38
Kaymakamdan sosyal medya üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarına cevap, System.String[]

Sivas'ın Hafik ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Furkan Seyman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eşine şiddet uyguladığı iddialarına cevap verdi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Furkan Seyman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eşine şiddet uyguladığı iddialarına cevap verdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne Hafik Kaymakamı Furkan Seyman'ın eşine şiddet uyguladığı yönünde sosyal medyada paylaşımları yapıldı. Kaymakam Seyman, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Kaymakam Seyman, yaptığı paylaşımda, "Kamuoyuna duyuru. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Zeynep Özata ile 10.04.2019 tarihinde nikahımız oldu ve 04.08.2019 tarihinde düğünümüzün olmasıyla birlikte beraber yasamaya başladık. İlerleyen süreçte birlikte sürdüremediğimiz ortak hayatımızı bitirmeye karar aldık ve 16.09.2020 tarihi itibariyle ayrı yaşamaya başladık.19.09.2020 itibariyle Hafik ilçesinde kaymakamlık görevime başladım ve akabinde 29.09.2020 tarihinde boşanma davası açtım. Adli makamlarda soruşturması devam eden bir konu üzerine bu paylaşımlar kasti olarak şahsımı mesleğimi ve kurumumu zedelemek adına özellikle de ülke genelinde kadına karşı şiddetle mücadele komisyon toplantıları yapıldığı bir günde asılsız iddiaların kamuoyuna lanse edilmesi ne kadar isabetli bir karar verdiğimi göstermektedir. Ayrıca Anayasanın 20. Maddesi olan özel hayatın gizliliği hükümlerine aykırı olan bu paylaşımlar art niyet taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur " ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaymakamdan sosyal medya üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarına cevap

Şiddet, Sivas, Hafik, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakamdan sosyal medya üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarına cevap - Son Dakika


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