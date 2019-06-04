Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan sürücülere İslahiye kömbesi ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakamdan sürücülere İslahiye kömbesi ikramı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapan jandarma ve polisi ziyaret eden kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, sürücülere İslahiye kömbesi ikramında bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapan jandarma ve polisi ziyaret eden kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, sürücülere İslahiye kömbesi ikramında bulundu.
İslahiye- Hassa kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Kotan, İslahiye Emniyet Müdür Vekili ve Nurdağı Emniyet Müdürü Mahmut Astan ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.
Kotan, daha sonra durdurulan sürücülere ve yolcu otobüslerindeki vatandaşlara kolonya ve şekerin yanı sıra İslahiye kömbesi ikram etti.
Sürücülere kazasız yolculuklar dileyen Kotan, yolculuk sırasında emniyet kemerini takmaları ve trafik kurallarına uymalarını istedi.
Kaymakamdan sürücülere İslahiye kömbesi ikramı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:47 Kaynak: AA
Muhammed Lütfi Kotan, Ramazan Bayramı, Gaziantep, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı Gaziantep'te kadın cesedi bulundu Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:33:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan sürücülere İslahiye kömbesi ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]