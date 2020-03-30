Kaymakamdan sürücülere 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika

Kaymakamdan sürücülere 'koronavirüs' uyarısı
6 saat önce
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesi giriş ve çıkışlarında oluşturulan polis kontrol noktalarını gezen Kaymakam Mehmet Yüce, koronavirüse karşı tedbirli olmaları için sürücüleri uyardı.
BALIKESİR'in Savaştepe
ilçesi giriş ve çıkışlarında oluşturulan polis kontrol noktalarını gezen Kaymakam Mehmet Yüce
, koronavirüse karşı tedbirli olmaları için sürücüleri uyardı.
Savaştepe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kontrol noktaları oluşturuldu. Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce de İlçe Emniyet Amiri Ayhan Gökçe ile kontrol noktalarını gezip, koronavirüse karşı tedbirli olmaları için sürücülere uyarıda bulundu. Kaymakam Yüce, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve güvenli mesafede oturulması, ateş ölçümü yapılması tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceğini söyledi.
- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:43 Kaynak: DHA
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