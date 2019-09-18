Kaymakamdan vatandaşlara aşure ikramı

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Muharrem ayı dolayısıyla hazırlattığı aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Atatürk meydanında kurulan stantta önce imam tarafından dua edildi ve daha sonra aşureler kaselere konularak meydanda toplanan vatandaşlara Kaymakam Muhammed Kaya ve ilçe protokolüyle AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barcin tarafından ikram edildi.

Kaymakam Muhammed Kaya aşure dağıtımı öncesi yaptığı konuşmada "Muharrem ayının Müslümanlar üzerinde hüzünlü bir anısı var, Hz. Hüseyin efendimiz şehit ediliyor, katlediliyor. Aynı zamanda biz onu da yad ediyoruz. Muharrem ayında, onun acısını, müslümanlar olarak kalbimizde hissediyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın öyle acıları. Hala o zaman yaşanan olayların, acıların etkileri devam ediyor. İslam alemi üzerinde, Sünni-Şii diye bir ayırıma vesile oldu. Müslümanlar birbirini katlediyor. Hala Hüseyin'ler, Ali'ler şehit ediliyor. Bu savaşlar biter, bütün Müslümanlar kardeş olur, bu hayırlar buna da vesile olur. Ben Hz.Hüseyin ve bütün şehitleri rahmetle yad ediyorum. "