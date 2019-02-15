Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan Vatandaşlara Karbonmonoksit Dedektörü

Kaymakamdan Vatandaşlara Karbonmonoksit Dedektörü

1 saat önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, evlerinde ziyaret ettiği yaşlı vatandaşlara karbonmonoksit dedektörü dağıttı.

Kaymakamdan Vatandaşlara Karbonmonoksit Dedektörü, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, evlerinde ziyaret ettiği yaşlı vatandaşlara karbonmonoksit dedektörü dağıttı.

Soba zehirlenmelerine karşı önlem olarak uyarı sistemi mevcut olan karbonmonoksit cihazının nasıl kullanılacağını bizzat anlatan Kaymakam Arabacı, geçen yıl 200 aileye verilen cihazdan bu yılda 300 eve dağıtılacağını söyledi. 'Yaşlı ziyaretleri' kapsamında Arabacı ile beraberindeki yetkilileri evlerinde konuk eden Irgat Mahallesi'nden Muharrem Baykal ile Camikebir Mahallesi'nden Ayşe Bölükbaş, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor

Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:25:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan Vatandaşlara Karbonmonoksit Dedektörü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]