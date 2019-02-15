Kaymakamdan Vatandaşlara Karbonmonoksit Dedektörü
1 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, evlerinde ziyaret ettiği yaşlı vatandaşlara karbonmonoksit dedektörü dağıttı.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz
Arabacı, evlerinde ziyaret ettiği yaşlı vatandaşlara karbonmonoksit dedektörü dağıttı.
Soba zehirlenmelerine karşı önlem olarak uyarı sistemi mevcut olan karbonmonoksit cihazının nasıl kullanılacağını bizzat anlatan Kaymakam Arabacı, geçen yıl 200 aileye verilen cihazdan bu yılda 300 eve dağıtılacağını söyledi. 'Yaşlı ziyaretleri' kapsamında Arabacı ile beraberindeki yetkilileri evlerinde konuk eden Irgat Mahallesi'nden Muharrem Baykal ile Camikebir Mahallesi'nden Ayşe Bölükbaş, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:29 Kaynak: İHA
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