Kaymakamı Altın izolasyonda bulunanları denetledi - Son Dakika

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, evlerinde izolasyonda bulunan vatandaşların denetimine katıldı.

Altın, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılımın önüne geçilmesi amacıyla koronavirüs tanısı konulan ve evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaşların denetimini yapan ekibe başkanlık etti.

Bu kişilerin belirlenen ekip tarafından her gün kontrol edildiğini anlatan Altın, koronavirüs ile mücadelenin önemini vurguladı.

Altın, denetimin ardından 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.