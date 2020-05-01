Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi - Son Dakika

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

6 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişlerinde uygulama yapan kolluk kuvvetlerini denetledi.

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişlerinde uygulama yapan kolluk kuvvetlerini denetledi.


Korona virüs salgını nedeniyle Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tedbirler artırılarak şehir giriş çıkışları kısıtlandı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile korona virüsle mücadele kapsamında ilçeye getirilen kısıtlamaların başlamasıyla birlikte İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin şehir giriş çıkışlarında uygulama yapan kolluk kuvvetlerini denetledi.


Toplam 200 kişilik kolluk ekibinin 10 farklı noktada görev yaptığına dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, "Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler var. Bu tedbirlerin sahada sağlıklı şekilde, eksiksiz bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve uygulamalarda yer yer denetimlerde ve kontrollerde bulunmak amacıyla kolluk güçlerimizle birlikte Tosya'da 10 farklı noktada kontrol ekiplerimiz var. Ayrıca 6 tane de mobil halinde devriye ekiplerimiz mevcut. Hem İl Emniyet Müdürlüğümüz hem İl Jandarma Komutanlığımızdan almış olduğumuz takviye ekiplerle birlikte Tosya'da şu anda 200'e yakın kolluk personelimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor. D-100 Karayolundan itibaren ilçe mülki sınırlarına giriş noktasını, hem ilçe merkezine giriş noktasını, hemde Kastamonu Tosya Karayolu üzerinde ve önemli köy grup yollarının tamamını tutmuş vaziyetteler.


Ayrıca bağlardan ilçe merkezine oluşturulan farklı patika yollar, farklı güzergahlar da kapatıldı. Önlerine hafriyat çekilerek, gerekse engel koyularak. İlçe merkezine giriş çıkışların tek bir noktada yapılması için gerekli tedbirleri de aldık. Amacımız tedbirlerin eksiz bir şekilde uygulanmasını, virüsle mücadelede en kısa zamanda başarılı bir karne oluşturmayı hedeflemek. Bundan dolayı gece gündüz 24 saat boyunca sahada olan ve vatandaşımızın bu anlamda sahadaki doktoru olan kolluk görevlilerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Pişkin, "Bir teşekkür de özellikle bize bu konuda bize yardımcı olan ve duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza. Çünkü bu emniyet tedbirleri hayatı kolaylaştırmak için, insanımızı yaşatmak için, kamu düzenini, kamu sağlığını ve kamu esenliğini muhafaza etmek için var. Bunu bu şekilde algılayan ve bize bu anlamda gerekli hoşgörüyü, sabrı gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunun birlikte kazanılacak bir mücadele olduğunun altını çiziyorum. İnşallah hep birlikte başaracağız. Bu anlamda yer yer kısıtlamalara gidiliyor. Bağlardan ilçe merkezine olduğu gibi, köylerden ilçe merkezine olduğu gibi. Yalnız bu kısıtlamalar inşallah rutine döndükten sonra salgın tehlikesini bertaraf ettikten sonra kademeli bir şekilde kaldırılıp hayatımız normaline dönecek. Herkesten bu zamana kadar sabır temenni ediyorum, sabır diliyorum ve bizlere yardımcı olmasını istiyorum. Siz basın çalışanlarımıza bu süreçte hem vatandaşımız nezdindeki duyarlılığının artırılmasına hemde bizlerin bu anlamdaki gayretini vatandaşla buluşturan haberlerinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.


"Tarımla uğraşan 65 yaş üstü vatandaşlar durumlarını belgelemeli"


Tarımla uğraşan 65 yaş üstü vatandaşların tarımla uğraştığını resmi olarak belgelemek suretiyle bağına tarlasına gidebileceğini belirten Kaymakam Deniz Pişkin, "Bu 65 yaş ile 20 yaş altı ile ilgili meseleler kesinlikle İçişleri Bakanlığımızın göndermiş olduğu genelgelerle kayıt altına ve bu anlamda Kaymakamlıklara yada Valiliklere insiyatif hakkı yada tasarruf hakkı tanımayan talimatlar. Haliyle Tosya'da bağlara 3 gün gidilmesi kararı ilçenin kararıdır. İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararıdır. Bu kararda bir esnetme yapıp yapmamak İlçe Hıfzısıhha Kurulunun salgının seyri yönünde alacağı tasarrufa bağlıdır. Fakat bakan beyin imzasıyla gelen bir genelgeye ilçe nezdinde herhangi bir esnekli tanımamız yada farklı bir uygulama yolu açmamız mümkün değil. Bize gelen talimat 65 yaş üzerinde olup da tarımsal faaliyet içerinde olan vatandaşlarımıza tarımsal faaliyet içerisinde bulundukları durumun resmi belgeyle ispatladıkları durumda gerekli izinlerin sağlanması verilmesi yönünde. Aynı şey Tosya'da da geçerli. 65 yaş üstünde olup da gerçek manada tarımsal bir faaliyetin, üretim sürecinde bulunan vatandaşlarımız İlçe Tarım Müdürlüğümüzden alacakları çiftçilik belgesiyle yada çiftçi kayıt sistemine dair kayıtlarının olduğu belgeyi ibraz ederek bağlarına, bahçelerine, tarlalarına gidebilirler. Vatandaşlarımızın İlçe Tarım Müdürlüğüne yapacağı müracaatlar müdürlüğümüz bünyesinde kendilerinden herhangi bir ücret alınmaksızın kayıtları incelenerek, gerekirse sahada bir araştırma raporu da tutularak sonuçlandırılmış olacak. Herhangi bir aidat yada kayıt belgesi anlamında bir ücret alınması mümkün değil. Bağı kiralayan yada başkasının adına tapu kayıtlarında kendisine ait olmadığı halde başkasına ait bir bağı işleyen vatandaşlarımız bu durumu ispatlamak zorundalar. Bir kira sözleşmesi ve noter onaylı bir kira sözleşmesi gerekiyor. Bunun mümkün olmadığı durumlarda da özel durumlar varsa yani diyelim ki bu vatandaşımız yurtdışında Almanya'da bir araya gelip yeniden bir noter sözleşmesi kira sözleşmesi oluşturmak mümkün değil. Böyle durumda da farklı donelere farklı kanıtlama yollarına gidebilirler. Onlara da farklı şekillerde yardımcı olma niyetindeyiz. Ama bu durumun yetkili makamlarla istişare edilmesi gerekir" diye konuştu. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 09:25 Kaynak: İHA


Son Dakika

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı         
15:44
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı         
15:33
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti         
15:15
İş başa düştü! Karantinadaki binlerce kişi kötü saç kesimlerini paylaşıyor İş başa düştü! Karantinadaki binlerce kişi kötü saç kesimlerini paylaşıyor         
15:11
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı         
14:58
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti         
14:50
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı         
14:41
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor         
14:38
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı         
14:30
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı         
13:58
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor         
13:51
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı         
13:45
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu         
13:45
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti         
13:45
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar 3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar         
13:37
İlk işçilik tecrübesini paylaştı! Ünlülerin 1 Mayıs mesajları İlk işçilik tecrübesini paylaştı! Ünlülerin 1 Mayıs mesajları         
13:24
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor         
13:15
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak         
13:00
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım         
12:44
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor         
12:42
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı         
12:35
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı         
12:35
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir         
12:29
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü         
12:27
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı         
12:27
Taksim, nasıl 1 Mayıs'ın sembolü oldu? ''Kanlı 1 Mayıs'' ve yaşananlar Taksim, nasıl 1 Mayıs'ın sembolü oldu? ''Kanlı 1 Mayıs'' ve yaşananlar         
12:25
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti         
12:19
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor         
11:55
Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi         
11:49
Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 15:52:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]