Son Dakika Haberleri: Kaymakamı Kartopu Yağmuruna Tuttular

Kaymakamı Kartopu Yağmuruna Tuttular

51 dakika önce

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ziyaret ettiği okulda minik öğrenciler tarafından kartopu yağmuruna tutulduGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ziyaret ettiği okulda minik öğrenciler tarafından kartopu...

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular
Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ziyaret ettiği okulda minik öğrenciler tarafından kartopu yağmuruna tutuldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ziyaret ettiği okulda minik öğrenciler tarafından kartopu yağmuruna tutuldu.
Beraberindeki protokol üyeleri ile sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullardaki durumu incelemek üzere Mithatpaşa İlkokuluna giden Kaymakam Ekşi, okul bahçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.
Minik öğrencilerin adeta kartopu bombardımana tuttuğu Kaymakam Ekşi, zor anlar yaşarken, bu keyifli anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni ve yorum alırken, konuyla ilgili soruları cevaplandıran Kaymakam Ekşi, "İlçemizdeki yoğun kar yağışını eğlenceye çeviren güzel yürekli öğrencilerimize, çalışma arkadaşlarımızla sürpriz yapmak istedik. Kar topu savaşı yaparken okul bahçemizde güzel ve samimi görüntüler oluştu. Buradaki öğrencilerinizin yüzlerinde oluşan mutluluk bizler için her şeyden kıymetlidir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Kar, Gümüşhane, Şiran, Genel
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