Kaymakamı Köken, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamı Köken, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakamı Köken, muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Mersin Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, daire amirleri ve muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Kaymakamı Köken, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Mersin Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, daire amirleri ve muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.


Kaymakam Muammer Köken başkanlığında yapılan toplantıya daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.


Mut Ziraat Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlarımızın kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesi amacıyla köy ve mahalle muhtarlarına yönelik eğitim ve bilgilendirme, mahallelerin güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet konuları, organik tarım uygulamalarının geliştirilmesine kapsamında organik gübre elde etmedeki aşamalar anlatıldı.


Konuşmanın ardından, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ilgili sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi. Toplantının ardından kurum müdürleri ve muhtarlar tarafından İdlip şehitlerimiz için Fatiha okundu.


Vatandaşlardan gelen sorunların yerinde incelenerek çözümlendiğini belirten Köken, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:59 Kaynak: İHA
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