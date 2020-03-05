Kaymakamı Köleoğlu Gayda YİBO'yu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kaymakamı Köleoğlu Gayda YİBO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakamı Köleoğlu Gayda YİBO'yu ziyaret etti

6 saat önce

Bitlis (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, 75. Yıl Abidin İnan Gaydalı Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakamı Köleoğlu Gayda YİBO'yu ziyaret etti, System.String[]

Bitlis (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, 75. Yıl Abidin İnan Gaydalı Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti.


Kaymakam Köleoğlu, Gayda köyünde bulunan 75. Yıl Abidin İnan Gaydalı Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul öğretmenleriyle istişare toplantısı yapan Kaymakam Köleoğlu, öğretmenlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Ardından okulun yemekhane kısmında incelemelerde bulunan Kaymakam Köleoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör eşlik etti. - BİTLİS

Mustafa Köleoğlu, Bitlis, Hizan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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