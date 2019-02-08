Kaymakamı Özadalı'dan Öğrencilere Hediye
1 saat önce
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Boğazkapı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Sason
Kaymakamı Abdullah Özadalı, Boğazkapı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Okulda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yağmur tarafından karşılanan Özadalı, okulun fiziki durumu ve sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra sınıfları tek tek gezen Özadalı, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler dağıttı.
Özadalı'ya ziyaretinde, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Muhammet Topal ve Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya
da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:50 Kaynak: AA
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