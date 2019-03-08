Kaymakamı Tortop Şehit Ailesini Ziyaret Etti
1 saat önce
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop İstanbul Vezneciler'de düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Yaşar Özlem'in ailesini ziyaret etti.
Sandıklı
Kaymakamı Eflatun Can Tortop İstanbul Vezneciler
'de düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Yaşar Özlem'in ailesini ziyaret etti.
Kaymakam Eflatun Can Tortop, şehidin annesi Keziban Koç ile bir süre sohbet ederek, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Sizlerin hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz hangi sorununuz olursa olsun bütün kapılarımız sizler için açıktır. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, şehitlerimizin emaneti siz kıymetli ailelerine ve gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:35 Kaynak: AA
Iğdır'da Bir Asker Şehit Oldu
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı
FOX TV'ye Çıkan Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu Sorusu
Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu