Son Dakika Haberleri: Kaymakamı Yunus Emre Vural'dan öğrencilere nasihat
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Kaymakamı Yunus Emre Vural'dan öğrencilere nasihat

13 dakika önce

Malatya'nın Doğanyol İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Vural, öğrencilere nasihatlarda bulunarak, özellikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını önerdi.

Kaymakamı Yunus Emre Vural'dan öğrencilere nasihat, System.String[]

Malatya'nın Doğanyol İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Vural, öğrencilere nasihatlarda bulunarak, özellikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını önerdi.


Doğanyol İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Vura, Gökçe İmam Hatip Ortaokulu ve Gökçe İlkokuluna ziyarette bulundu. Okul ziyaret, inceleme ve denetlemelerinde öğrencilere hitaben kısa konuşma da yapan Kaymakam Vural, özellikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını isteyip, bu konuda örnekler verdi.


Kaymakam Vural, geçen hafta da Koldere Ortaokuluna ve Doğanyol Çok Programlı Lisesine ziyarette bulunmuştu. - MALATYA

Doğanyol, Malatya, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:13 Kaynak: İHA
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