KAYMAKAMIMIZ BURAK BOZKURT GÜRSES KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, İlçe Jandarma Komutanı M. Hakan AŞAR ve İlçe Özel İdare Müdürü Erol BALCI ile birlikte, İlçe Özel İdaresi' ne bağlı ekiplerin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Köy yollarında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kaymakam GÜRSES, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirtti.

Kaynak: Habermetre

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