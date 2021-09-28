Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Fatih İmam Hatip Ortaokulu Tarafından Düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına Katıldı - Son Dakika

Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Fatih İmam Hatip Ortaokulu Tarafından Düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına KatıldıKaymakamımız Cengiz Ünsal, Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programına katıldı. Programa Kaymakamımız Cengiz Ünsal'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Kurum Amirleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler, Şehit yakınları ve Gazilerimiz katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Protokol Konuşmalarının ardından öğrencilerimiz tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi, oratoryo ve koro ile devam etti. Kaymakamımız Cengiz Ünsal yapmış olduğu konuşmasında; "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, Canı cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda! "Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında; milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha yaşamaktayız. 15 Temmuz, devletini, vatanını, milletini ve bayrağını canından aziz bilenlerin destanıdır. Devletimiz, 15 Temmuz'u unutmamak ve yeni nesillere unutturmamak için o günü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak ilan etmiştir. Aziz Milletimiz tarih sahnesine çıktığı günden beri hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş, hürriyeti söz konusu olduğunda tüm varlığıyla iradesine sahip çıkmış büyük bir millettir. Tarihimiz bunun şanlı örnekleriyle doludur. Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da bu vatan için toprağa düşenlerin aziz hatıraları ve Milli Mücadele ruhu o gece bir kere daha dirildi. "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" diyen bir milletin evlatları olarak; o gece gözünü kırpmadan şehadete yürüyen vatan evlatlarının kahramanlığı, kökü mazide olan ati bir devletin nelere meydan okuduğunu, bütün dünyaya bir kez daha gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın çağrısıyla meydanlara inerek; devletine ve milletine sahip çıkan Aziz milletimiz, darbe yapmaya kalkan hainleri püskürtmüştür. Vatan ve milletinin istiklal ve istikbali için sokağa çıkan milletimiz kendilerine doğrultulan silahlara ve üzerlerine sürülen tanklara gereken cevabı vermiş, o gece milletimiz yeni bir kurtuluş destanı yazmıştır. Demokrasinin bir kez daha galip geldiği bu mücadelede; tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen Türk Milleti; tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olarak sokaklara dökülmüş ve bir kez daha yeri geldiğinde gazi ve şehit olunabileceğini göstermiştir. Böyle bir asil milletin ferdi olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Milletimizin darbe teşebbüsü karşısında gösterdiği refleksin böylesine senkronize olmasında güçlü bir liderliğin payı çok büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği, halkın inancını pekiştirmiş ve direnişi başarılı kılmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde Türk Milleti, vatana ve millete olan bağlılığını bir kere daha göstermiş, cesareti, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazmıştır. Hangi fikre sahip olursa olsun yediden yetmişe tek yürek olan Aziz Milletimiz milli iradeye ve demokrasisine sahip çıktığını göstermek amacıyla günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutmuş, ülkemizin artık darbelere geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiş, halkın tercihini görmezden gelenlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Bugün biz bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Necip Milletimizin dik duruşu ve milli iradeye sahip çıkmasıyla bertaraf edilen bu hain darbe girişiminde çoğunluğu sivil olmak üzere 251 vatandaşımız şehit olmuş ve 2193 vatandaşımız ise gazi olmuştur. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Her birinin hikayesi bu direnişteki azmin, sebatın ve fedakarlığın simgesi oldu. Onların destansı kahramanlıkları, vatan ve millet aşkının ne anlama geldiği konusunda evlatlarımıza anlatacağımız ilham kaynakları oldu. Demokrasimize kast eden, birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyen, büyük ve kutlu yürüyüşümüzü engellemek isteyen iç ve dış bütün hainlere karşı iman dolu göğüsleri ile dimdik ayakta duran ve bu uğurda şehadete eren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti bizim birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. İçten ve dıştan bizim birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı nasıl 15 Temmuz'da bir araya gelebildiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Milletimiz, bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı ve huzuru için harcayacaktır. "Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. "Bu duygu ve düşüncelerle; Birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyorum. Rabbimden mazlumların hamisi ve ümidi olan bu necip millete, geçmişinden daha görkemli bir gelecek nasip etmesini niyaz ediyorum. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. " dedi. Şehitlerimiz için yapılan duaların ardından program sona erdi.