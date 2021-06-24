Kaymakamımız Kurugöl Köyümüzü Ziyaret Etti - Son Dakika

Kaymakamımız Nazlı Demir ; İlçemize bağlı Kurugöl Köyümüzü ziyaret ederek vatandaşlarımızla biraraya geldi. Ziyarette Kaymakamımıza; Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer , İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara , İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal , İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel , Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu, çevre köy muhtarları ve vatandaşlar eşlit ettiler.

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