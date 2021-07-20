KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİNDE BULUNDU - Son Dakika

KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİNDE BULUNDU

KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİNDE BULUNDU
Son Güncelleme: 20.07.2021 23:19

İlçemiz Kaymakamı Murat ACAR Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma ziyaretlerinde bulundu.

İlçemiz Kaymakamı Murat ACAR Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak İlçemiz Tuğrulşah Camiinde kılınan Bayram Namazına müteakip namaz çıkışında vatandaşlarımız ile bayramlaşıldı. Kaymakamımız Murat ACAR' a kurum amirleri eşlik ederken ziyaret programına İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İspir İtfaiyesiyle devam eden Kaymakamımız, tüm personel ile tek tek bayramlaşarak, bayramlarını kutladı. Son olarak İspir Devlet Hastanesini ziyaret eden Kaymakam ACAR hastane çalışanlarının ve hastaların bayramlarını tebrik etti ve hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak acil şifalar diledi.

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİNDE BULUNDU - Son Dakika
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