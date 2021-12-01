Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü Ziyaret EttiKaymakam Adem Çelik, yapılan tadilat çalışmalarının ardından yeni hizmet binasına taşınan İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. SHM Müdürü Jale Gözübenli yeni hizmet binasında tamamlanan tadilat ve dekorasyon çalışmaları ve kurum tarafından verilen hizmetler hakkında Kaymakam Çelik'e bilgi verdi. Ziyaretini sonlandırırken Kaymakam Çelik, Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Personellerine başarılar dileyerek yeni hizmet binasının ilçe halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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