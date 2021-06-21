Kaymakamımız Sayın Ahmet Tan, Babalar Gününde Şehit Ailelerini Ziyaret Etti. - Son Dakika

Kaymakamımız Sayın Ahmet Tan, Babalar Gününde Şehit Ailelerini Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Ahmet TAN Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ali POLAT ile birlikte ilçemizde ikamet eden Şehit babalarıni babalar günü dolayısıyla ziyarette bulundu. Şehit ailelerinin babalar gününü kutlayan Kaymakamımız Sayın Ahmet TAN, "Bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizin aileleri, bizim ailemizdir. Anneleri bizim annemiz, babaları bizim babamız, kardeşleri bizim kardeşlerimizdir. Her zaman onların yanında olmak, şehitlerimizin emanetlerini gözümüz gibi koruyup, kollamak zorundayız. " diyerek, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini söyledi